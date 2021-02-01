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Москва

Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
31 января на востоке Москвы, за МКАДом загорелся фургон Ford Transit. Инцидент произошел около торгового центра «Новый век» в районе Новокосино.
«У людей закоротило проводку, загорелся двигатель. Машина уничтожена», — сообщили очевидцы произошедшего.
Судя по логотипу на фургоне, он принадлежит компании "Мотологистика", которая занимается перевозкой мотоциклов и их эвакуацией после аварий.
Ford Transit — серия грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей, выпускаемых компанией Ford Motor Company в Европе. Также Transit производится и в Китае. Фургон начал выпускаться в 1953 году под именем FK 1000. С 1961 года автомобиль назывался Ford Taunus Transit. Выпуск этой модели был прекращён в 1965 году.
Происшествия , Видео , Ford
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