Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео 

31 января на востоке Москвы, за МКАДом загорелся фургон Ford Transit. Инцидент произошел около торгового центра «Новый век» в районе Новокосино.
«У людей закоротило проводку, загорелся двигатель. Машина уничтожена», — сообщили очевидцы произошедшего.
Судя по логотипу на фургоне, он принадлежит компании "Мотологистика", которая занимается перевозкой мотоциклов и их эвакуацией после аварий.
Ford Transit — серия грузовых фургонов, микроавтобусов, шасси и бортовых автомобилей, выпускаемых компанией Ford Motor Company в Европе. Также Transit производится и в Китае. Фургон начал выпускаться в 1953 году под именем FK 1000. С 1961 года автомобиль назывался Ford Taunus Transit. Выпуск этой модели был прекращён в 1965 году.