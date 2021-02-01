Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео 

31 января на востоке Москвы , за МКАДом загорелся фургон Ford Transit. Инцидент произошел около торгового центра «Новый век» в районе Новокосино.

«У людей закоротило проводку, загорелся двигатель. Машина уничтожена», — сообщили очевидцы произошедшего.

Судя по логотипу на фургоне, он принадлежит компании "Мотологистика", которая занимается перевозкой мотоциклов и их эвакуацией после аварий.