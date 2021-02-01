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Москва

Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка 

Вадим Дроздов 1 час назад
Арт-блогер Анастасия Сосновская сообщила, что 10 января ее сын погиб из-за упавшего в ванну Iphone.
"Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", — написала Сосновская в своем Инстаграм.
Сына Сосновской пытались реанимировать приехавшие сотрудники скорой помощи около 40 минут, но ничего не помогло.
Блогер обратилась к родителям с просьбой на позволять детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку многие недооценивают риски и не знают, насколько это опасно.
Происшествия , Видео , Анастасия Сосновская
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