Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка 

Арт-блогер Анастасия Сосновская сообщила, что 10 января ее сын погиб из-за упавшего в ванну Iphone.

"Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", — написала Сосновская в своем Инстаграм.

Сына Сосновской пытались реанимировать приехавшие сотрудники скорой помощи около 40 минут, но ничего не помогло.

Блогер обратилась к родителям с просьбой на позволять детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку многие недооценивают риски и не знают, насколько это опасно.