Рекорд по плаванию подо льдом сняли на видео 

31 января в подмосковном городе Щелково россиянин Игорь Ажикин установил новый мировой рекорд, проплыв 100 метров подо льдом без гидрокостюма. Заплыв проходил с соблюдением всех правил безопасности: во льду вырубили страховочные отверстия — майны, а под водой натянули веревку с разметкой для ориентира. Температура воды составляла 0,8 градуса, а температура воздуха — минус 3 градуса по Цельсию. Ажикин стал первым спортсменом, который преодолел дистанцию в таких сложных условиях.

«Побьют 100 — пойду 120, побьют 120 — пойду 150. Есть дайверы, которые могут побить, конечно, даже этот рекорд. Но тут страшно все-таки», — прокомментировал фридайвер.