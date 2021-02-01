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Москва

Рекорд по плаванию подо льдом сняли на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
31 января в подмосковном городе Щелково россиянин Игорь Ажикин установил новый мировой рекорд, проплыв 100 метров подо льдом без гидрокостюма. Заплыв проходил с соблюдением всех правил безопасности: во льду вырубили страховочные отверстия — майны, а под водой натянули веревку с разметкой для ориентира. Температура воды составляла 0,8 градуса, а температура воздуха — минус 3 градуса по Цельсию. Ажикин стал первым спортсменом, который преодолел дистанцию в таких сложных условиях.
«Побьют 100 — пойду 120, побьют 120 — пойду 150. Есть дайверы, которые могут побить, конечно, даже этот рекорд. Но тут страшно все-таки», — прокомментировал фридайвер.
Происшествия , Видео
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