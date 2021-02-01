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Видео с места взрыва газа на «Флаконе» в Москве 

Вадим Дроздов 38 минут назад
30 января в 19.47 в Москве в одном из заведений на территории квартала "Флакон" на Большой Новодмитровской улице произошел взрыв газового баллона. Пострадали два человека, оба были госпитализированы. Вспышка газо-воздушной смеси без дальнейшего горения произошла на втором этаже на кухне заведения. Эвакуация не проводилась. За пострадавшими прибыла машина скорой помощи. В экстренных службах назвал предварительной причиной взрыва нарушение техники безопасности.
«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — уточняется в сообщении пресс-службы московского отделения МЧС.
Происшествия , Видео , МЧС
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