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Москва

Горящего в центре Москвы мужчину сняли на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
31 января в центре Москвы возле Пушкинской площади мужчина, предположительно, поджег себя с целью совершения самоубийства. Прохожие, сотрудники полиции и работники коммунальных служб потушили горевшего человека. Его в тяжелом состоянии передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина с ожогами примерно 60% тела направлен в реанимации в НИИ им. Склифосовского.
По предварительным данным, пострадавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, возможной причиной произошедшего называется «личные имущественные отношения». Мужчина лишился квартиры при взаимодействии с недобросовестными риэлторами.
Все происходящее попало в объектив камеры наружного наблюдения. Также инцидент снимали случайные прохожие на камеры мобильных телефонов.
Происшествия , Видео
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