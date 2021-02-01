Горящего в центре Москвы мужчину сняли на видео 

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31 января в центре Москвы возле Пушкинской площади мужчина, предположительно, поджег себя с целью совершения самоубийства. Прохожие, сотрудники полиции и работники коммунальных служб потушили горевшего человека. Его в тяжелом состоянии передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Мужчина с ожогами примерно 60% тела направлен в реанимации в НИИ им. Склифосовского.

По предварительным данным, пострадавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере, возможной причиной произошедшего называется «личные имущественные отношения». Мужчина лишился квартиры при взаимодействии с недобросовестными риэлторами.

Все происходящее попало в объектив камеры наружного наблюдения. Также инцидент снимали случайные прохожие на камеры мобильных телефонов.