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Москва

Видео задержаний у «Матросской тишины» 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
31 января во многих городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Около следственного изолятора «Матросская тишина» в Москве, где находится Навальный, сотрудники полиции начали массовые задержания протестующих. Из громкоговорителей были слышны предупреждения о незаконности несанкционированных акций. Протестующие попытались пройти, но полиция начала задержания, в итоге люди разбежались. Ранее в Москве на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. МВД сообщало о многочисленных провокациях представителей власти. Государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности неразрешенных шествий и митингов. По предварительным данным в Москве задержали больше 1000 участников акции.
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , МВД , ФСИН
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