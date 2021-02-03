Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

На Чукотке спасли застрявшую в тундре группу людей 

Вечерняя Москва и ещё 4 10 минут назад
На Чукотке спасли застрявших в тундре людей
Фото: Телерадиокомпания «Ямал-Регион»
Операция по спасению семи человек, которые в понедельник, 1 февраля, на вездеходе застряли в окрестностях поселка Краснено в Анадырском районе Чукотки, завершилась. Группу людей доставили в ближайший населенный пункт, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в среду, 3 февраля, в пресс-службе окружного управления МЧС России по региону.
Пассажиров вездехода ночью доставили в Краснено на снегоходах, их осмотрел врач и сообщил, что с ними все в порядке, передает ТАСС.
Ранее в ведомстве сообщали, что 1 февраля в Единый диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение, что в 20 километрах от села Краснено, где объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, застрял «Трэкол». В нем были семь человек, которые выехали из населенного пункта в сторону тундры.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Вечерняя Москва: последние новости
Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру Суд вернул дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру Обвиняемый в убийстве тещи мужчина предстанет перед судом в Подмосковье Обвиняемый в убийстве тещи мужчина предстанет перед судом в Подмосковье Контролер столичного метро помогла поймать мужчину из федерального розыска Контролер столичного метро помогла поймать мужчину из федерального розыска
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Анадырь , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
00:05
55-летняя актриса Элизабет Херли снялась в бикини на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
00:57
Опубликовано видео избиения сотрудника московского метро на станции
Происшествия
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
00:24
Автобус загнал Ford на столб и попал на видео
Происшествия
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
00:55
Подозреваемые в грабеже отстрелялись от полиции фейерверками и попали на видео
Происшествия
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
00:56
Лошади перегородили дорогу автомобилисту и попали на видео
Общество Происшествия
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
00:58
Момент наезда на пешехода в Пензе попал на видео
Происшествия
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
00:19
Россияне на ходу выпрыгнули из автобуса и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП в Калуге
Происшествия
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
00:32
Агрессивная акула поохотилась в нескольких метрах от мужчин и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
01:46
Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение