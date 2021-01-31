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В Петербурге назвали действия силовика с табельным оружием законными 

РИА Новости 22 минуты назад
В МВД сочли законными действия силовика с оружием в Петербурге
Фото: РИА Новости
Действия полицейского с табельным оружием на несогласованной акции в Санкт-Петербурге были законны и обоснованы, заявил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в интернете появилось видео, где в ходе несогласованной акции на Сенной площади полицейский достает табельный пистолет.

"Действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны. Как установлено, этому предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что по факту насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
В Москве завершилась несанкционированная акция
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Происшествия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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