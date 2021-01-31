В МВД сочли законными действия силовика с оружием в Петербурге

"Действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны. Как установлено, этому предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились", — сказал представитель ведомства.