Юлию Навальную отпустили из отдела полиции

Супруга условно осужденного Алексея Навального Юлия, задержанная в воскресенье за участие в несанкционированной акции в Москве, отпущена из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.
"Юлию Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. На нее составлен протокол по статье 20. 2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Завтра судебное заседание в Щербинском суде в 10:00 мск", — сказала она.
Ранее в воскресенье полицейские задержали Навальную во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг. После этого она была доставлена в отдел полиции "Щербинский" УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве.
На незаконной акции 23 января Навальная также была задержана. Тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.
МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.