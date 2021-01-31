В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка 

«Пациент был доставлен с глубокой раной в районе шеи, а также многочисленными ранами на теле. Он находится в очень тяжелом состоянии, сейчас он в операционной палате, позже будет переведен в отделение интенсивной терапии», — цитирует РИА «Новости» Арсене.