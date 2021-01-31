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В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 30 минут назад
В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка
Фото: РИА Новости
Сотрудник зоопарка в молдавском Кишиневе пострадал из-за нападения тигра, мужчина находится в тяжелом состоянии, его оперируют, сообщила пресс-секретарь больницы Дорина Арсене.

«Пациент был доставлен с глубокой раной в районе шеи, а также многочисленными ранами на теле. Он находится в очень тяжелом состоянии, сейчас он в операционной палате, позже будет переведен в отделение интенсивной терапии», — цитирует РИА «Новости» Арсене.

Отмечается, что инцидент произошел во время кормления зверей. Полиция инициировала проверку в зоопарке из-за произошедшего несчастного случая.
Накануне СМИ сообщали, что в Ульяновске волк напал на мужчину во время семейной прогулки по парку «Победа». Пострадавший пытался задержать хищника, чтобы тот не смог наброситься на его малолетнюю дочь.
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Происшествия , В мире , РИА Новости , Молдова , Ульяновск , Ульяновская Область
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