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Пассажирский самолет экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с двигателем 

РИА Новости 56 минут назад
Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с двигателем
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет, на борту которого находились 98 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за технических проблем с двигателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Самолет выполнял рейс из Краснодара в Астрахань, причиной вынужденной посадки в аэропорту вылета стала вибрация левого двигателя, рассказал источник.
Самолет экстренно сел из-за раздевшейся пассажирки
По его словам, экстренная посадка прошла в штатном режиме.
17 января самолет, следовавший из Магаса в Москву, вынужденно сел в аэропорту Минеральных Вод. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
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