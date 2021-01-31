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В Подмосковье обокрали топ-менеджера Mazda 

Мослента 1 час назад
В Подмосковье обокрали топ-менеджера Mazda
Фото: depositphotos.com
Топ-менеджера «Мазда Мотор Рус» Томаса Роте обокрали в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 59-летний гражданин Германии, занимающий в корпорации должность технического директора, пожаловался полиции на афериста, который похитил его деньги. Он рассказал, что нашел на сайте «Авито» специалиста по установке систем отопления и пригласил его в свой дом в подмосковном поселке Немчиновка.
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Мастер приехал в назначенное время, сделал замеры и согласился выполнить работу за 400 тысяч рублей. После заключения договора подряда Роте передал специалисту предоплату — 150 тысяч рублей. Работник уехал, и вскоре связь с ним была утеряна.
Осознав, что его обманули, топ-менеджер Mazda обратился в полицию.
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Происшествия , Forbes , Германия , Московская область
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