В Подмосковье обокрали топ-менеджера Mazda 

По данным телеканала, 59-летний гражданин Германии, занимающий в корпорации должность технического директора, пожаловался полиции на афериста, который похитил его деньги. Он рассказал, что нашел на сайте «Авито» специалиста по установке систем отопления и пригласил его в свой дом в подмосковном поселке Немчиновка.

Мастер приехал в назначенное время, сделал замеры и согласился выполнить работу за 400 тысяч рублей. После заключения договора подряда Роте передал специалисту предоплату — 150 тысяч рублей. Работник уехал, и вскоре связь с ним была утеряна.

Осознав, что его обманули, топ-менеджер Mazda обратился в полицию.