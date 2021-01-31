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В Омске возбудили дело после истязания отцом двух детей 

ТАСС 1 час назад
В Омске возбудили дело после истязания отцом двух детей
Фото: depositphotos.com
Следственные органы возбудили уголовное дело после истязания отцом двух малолетних детей. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.
Ранее в местных группах соцсетей было опубликовано видео, на котором мужчина приподнимает плачущих мальчика и девочку, кидает лицом вниз на пол, после чего несколько раз пинает мальчика по голове. "Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетних")", — сказала Болдинова.
Она отметила, что подозреваемый, отец детей, задержан по месту жительства, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. По предварительным данным, здоровье пятилетнего мальчика и восьмилетней девочки не вызывает опасений. Видеозапись сделала мать детей. Подозреваемый на допросе сознался в содеянном. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В прокуратуре по факту истязания детей проводится проверка, в ходе которой ведомство оценит деятельность органов системы профилактики, направленную на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Омск , Омская Область
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