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Москва

В Москве полиция спасла человека при попытке самосожжения 

Майк Габриелян 17 минут назад
В Москве полиция спасла человека при попытке самосожжения
Фото: РИА Новости
Полицейские спасли жизнь мужчине, пытавшемуся совершить самоподжог в центре Москвы. Об этом сообщает столичного главк МВД.

«Старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе дома 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя», — говорится на сайте столичного управления МВД.

Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи.
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