В Москве полиция спасла человека при попытке самосожжения 

«Старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе дома 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя», — говорится на сайте столичного управления МВД.