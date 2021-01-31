Легкомоторный самолет экстренно сел в Башкирии

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Башкирии совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт Alpha.

По информации источника РЕН ТВ, во время полёта пилот обнаружил неисправность в работе двигателя. Он принял решение уйти на вынужденную посадку.

Отмечается, что речь идёт о любительском полёте. В момент инцидента на борту воздушного судна находился только один человек.

Ранее пилоты пассажирского самолёта, летевшего из Грозного в Москву, были ослеплены лазером. Лайнер в этот момент заходил на посадку в столичном аэропорту Внуково . На посадке воздушного судна инцидент не сказался, она прошла в штатном режиме. Источник излучения не был установлен, но предполагается, что он находился со стороны Москвы.