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Легкомоторный самолёт совершил экстренную посадку в Башкирии 

News.ru 19 минут назад
Легкомоторный самолет экстренно сел в Башкирии
Фото: chudo.tech
В Башкирии совершил экстренную посадку легкомоторный самолёт Alpha.
По информации источника РЕН ТВ, во время полёта пилот обнаружил неисправность в работе двигателя. Он принял решение уйти на вынужденную посадку.
Отмечается, что речь идёт о любительском полёте. В момент инцидента на борту воздушного судна находился только один человек.
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Ранее пилоты пассажирского самолёта, летевшего из Грозного в Москву, были ослеплены лазером. Лайнер в этот момент заходил на посадку в столичном аэропорту Внуково. На посадке воздушного судна инцидент не сказался, она прошла в штатном режиме. Источник излучения не был установлен, но предполагается, что он находился со стороны Москвы.
В 2011 году из-за аналогичного инцидента в Грозном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров запретил продажи лазерных указок во всём регионе. В целом по стране регулярно сообщается о подобных случаях, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Рамзан Кадыров , Международный аэропорт Внуково
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