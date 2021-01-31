Бизнесмена из списка Forbes избили в московском ресторане 

В московском ресторане избили бизнесмена из топ-рейтинга журнала Forbes. Пострадавший — Андрей Гаража, владелец российской компании, занимающейся биомедицинскими технологиями. В прошлом году он вошел в список самых перспективных молодых бизнесменов РФ , составленный Forbes. Об этом сообщает РЕН ТВ

Бизнесмен обратился в больницу и подал заявление в полицию. Он заявил, что в ресторане на него напал незнакомец.

Гаража — основатель и гендиректор компании Oncobox. Она занимается биомедицинскими антираковыми технологиями. Это диагностика и лечение сложных видов рака с применением машинного обучения и молекулярной генетики.