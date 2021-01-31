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Бизнесмена из списка Forbes избили в московском ресторане 

Майк Габриелян 1 час назад
Бизнесмена из списка Forbes избили в московском ресторане
Фото: РИА НОВОСТИ
В московском ресторане избили бизнесмена из топ-рейтинга журнала Forbes. Пострадавший — Андрей Гаража, владелец российской компании, занимающейся биомедицинскими технологиями. В прошлом году он вошел в список самых перспективных молодых бизнесменов РФ, составленный Forbes. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Бизнесмен обратился в больницу и подал заявление в полицию. Он заявил, что в ресторане на него напал незнакомец.
Гаража — основатель и гендиректор компании Oncobox. Она занимается биомедицинскими антираковыми технологиями. Это диагностика и лечение сложных видов рака с применением машинного обучения и молекулярной генетики.
Ранее «Рамблер» сообщал о другом инциденте в увеселительном заведении столицы: российская певица получила черепно-мозговую травму, ввязавшись в драку из-за молодого человека.
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Происшествия , Forbes
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