Бизнесмена из списка Forbes избили в московском ресторане 

В московском ресторане избили бизнесмена из топ-рейтинга журнала Forbes. Пострадавший — Андрей Гаража, владелец российской компании, занимающейся биомедицинскими технологиями. В прошлом году он вошел в список самых перспективных молодых бизнесменов РФ, составленный Forbes. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Бизнесмен обратился в больницу и подал заявление в полицию. Он заявил, что в ресторане на него напал незнакомец.
Гаража — основатель и гендиректор компании Oncobox. Она занимается биомедицинскими антираковыми технологиями. Это диагностика и лечение сложных видов рака с применением машинного обучения и молекулярной генетики.
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