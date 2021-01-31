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Москва

Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей 

ТАСС 32 минуты назад
Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов на 3 миллиарда
Фото: Reuters
Испания экстрадировала в Россию совладельца компании по продаже скутеров и снегоходов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля", — сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, являясь собственником 50% акций иностранных компаний "Акма Инжиниринг Лимитед" и "Керинеа Лимитед", а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества "Росан Трэйд".
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В результате в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд рублей.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор
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