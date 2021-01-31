Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест 

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта", — сказала она.

Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального — Николая Ляскина Дмитрия Барановского . Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.

По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.