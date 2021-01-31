Суд отправил пресс-секретаря Навального под домашний арест 

Басманный суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш, подозреваемую в нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ярмыш до 23 марта", — сказала она.
Такую же меру пресечения следователь попросил избрать в отношении других соратников Навального — Николая Ляскина и Дмитрия Барановского. Все они находятся в статусе подозреваемых, обвинение еще не предъявлялось.
По материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Ранее по этой статье суд отправили под домашний арест брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".