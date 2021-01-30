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Лжеполицейского в форме и с оружием задержали в Петербурге 

ЧП Столица 57 минут назад
Лжеполицейского в форме и с оружием задержали в Петербурге
Фото: РИА Новости
Мужчину в форме милиции (старого образца) задержали в Петербурге. По данным РЕН ТВ, мужчина имел при себе пистолет и удостоверение, подлинность которого вызывает сомнения. Поверх формы, которая мужчине явно не по размеру, на нем была толстовка и куртка.
В данный момент мужчина дает пояснения в отделе полиции.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что cразу пять новых эпизодов появились в деле известного «полковника Академии проблем безопасности» Олега Сайманова, задержанного за крупные аферы с квартирами. По данным РЕН ТВ, дела возбуждены в связи с невыполнением договоров о предоставлении юридических услуг по выкупу муниципальных квартир. Так, только по пяти новым эпизодам лжеполковника и «заслуженного артиста АБОП» обвиняют в хищении более 14 млн рублей.
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