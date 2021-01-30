Лжеполицейского в форме и с оружием задержали в Петербурге 

Мужчину в форме милиции (старого образца) задержали в Петербурге . По данным РЕН ТВ, мужчина имел при себе пистолет и удостоверение, подлинность которого вызывает сомнения. Поверх формы, которая мужчине явно не по размеру, на нем была толстовка и куртка.

В данный момент мужчина дает пояснения в отделе полиции.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что cразу пять новых эпизодов появились в деле известного «полковника Академии проблем безопасности» Олега Сайманова, задержанного за крупные аферы с квартирами. По данным РЕН ТВ, дела возбуждены в связи с невыполнением договоров о предоставлении юридических услуг по выкупу муниципальных квартир. Так, только по пяти новым эпизодам лжеполковника и «заслуженного артиста АБОП» обвиняют в хищении более 14 млн рублей.