В московском кафе взорвался газ 

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Два человека пострадали при вспышке газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке Москвы , сообщает ГУ МЧС столицы.

Отмечается, что сообщение о хлопке по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2 поступило в 19.47.

"На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пострадавшие находятся в карете скорой помощи. Здание работает в штатном режиме, никого не эвакуировали.