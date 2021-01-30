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Гражданка РФ с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре 

News.ru 11 минут назад
Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре
Фото: globallookpress.com
Жительница Перми Наталья Пашина со своей двухлетней дочерью, отдохнувшие на острове Занзибар, заразились африканским трипаносомозом (сонная болезнь). Недуг переносят мухи цеце. Об инциденте журналистам рассказала сама туристка.
Женщина отметила, что посещала курорт в ноябре 2020-го, после чего в январе 2021-го, уже в России, девочка начала жаловаться на лихорадку, а температура тела поднялась до 40 градусов. Медики обнаружили в организме малышки, а потом и у матери, тропических паразитов, передаёт портал URA.RU.

Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребёнка приходится выводить капельницами. Она в амёбном состоянии, — рассказала Пашина.

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Ребёнок находится в местной больнице. За ней наблюдают врачи в палате интенсивной терапии. Маленькую пациентку планируют отправить на лечение в Москву. Запрос по поводу наличия мух цеце на Занзибаре также отправили на архипелаг, однако на островах опровергли возможность обитания данных насекомых в регионе.
Сонная болезнь распространена в Тропической Африке. Она вызывается паразитом, который передаётся мухой цеце. Доля населения, входящая в группу риска, составляет примерно 70 миллионов человек. Россияне, путешествующие по Чёрному континенту, также не застрахованы от страшного недуга. Заболевший перестает спать по ночам, у него начинаются приступы агрессии, нарушение психики. В конечном счёте он погибает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал данные о новой смертельной болезни в Конго.
По его словам, сейчас новые недуги будут открывать заметно энергичнее, чем это было до пандемии COVID-19. Всё началось с британского штамма коронавируса.
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Происшествия , Виктор Зуев , РИА Ura.ru , Занзибар , Москва , Пермский Край , Пермь , Танзания
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