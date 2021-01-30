Россиянка с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре

Жительница Перми Наталья Пашина со своей двухлетней дочерью, отдохнувшие на острове Занзибар , заразились африканским трипаносомозом (сонная болезнь). Недуг переносят мухи цеце. Об инциденте журналистам рассказала сама туристка.

Женщина отметила, что посещала курорт в ноябре 2020-го, после чего в январе 2021-го, уже в России , девочка начала жаловаться на лихорадку, а температура тела поднялась до 40 градусов. Медики обнаружили в организме малышки, а потом и у матери, тропических паразитов, передаёт портал URA.RU.

Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребёнка приходится выводить капельницами. Она в амёбном состоянии, — рассказала Пашина.

Ребёнок находится в местной больнице. За ней наблюдают врачи в палате интенсивной терапии. Маленькую пациентку планируют отправить на лечение в Москву. Запрос по поводу наличия мух цеце на Занзибаре также отправили на архипелаг, однако на островах опровергли возможность обитания данных насекомых в регионе.

Сонная болезнь распространена в Тропической Африке. Она вызывается паразитом, который передаётся мухой цеце. Доля населения, входящая в группу риска, составляет примерно 70 миллионов человек. Россияне, путешествующие по Чёрному континенту, также не застрахованы от страшного недуга. Заболевший перестает спать по ночам, у него начинаются приступы агрессии, нарушение психики. В конечном счёте он погибает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал данные о новой смертельной болезни в Конго.

По его словам, сейчас новые недуги будут открывать заметно энергичнее, чем это было до пандемии COVID-19. Всё началось с британского штамма коронавируса.