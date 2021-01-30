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Спецслужбы нейтрализовали «самую опасную вредоносную программу в мире» 

Газета.Ru 20 минут назад
Спецслужбы нейтрализовали «самую опасную программу» в мире
Фото: globallookpress.com
Правоохранительные органы нескольких стран отключили сеть, которую они называют «самой опасной вредоносной программой в мире» — Emotet, сообщает телеканал CNN.
Emotet был впервые обнаружен в виде банковского трояна в 2014 году. Вредоносная программа получала доступ к компьютерам пользователей через зараженные вложения электронной почты, в том числе документы, якобы являющиеся «счетами, уведомлениями о доставке и информацией о COVID-19», — говорится в заявлении европейского полицейского агентства Европол.
Европол призвал интернет-пользователей обновить антивирусные программы своих устройств и проявлять большую осторожность, чтобы не стать жертвой атак вредоносного ПО.

«Пользователи должны тщательно проверять свою электронную почту и избегать открытия сообщений и особенно вложений от неизвестных отправителей», — говорится в сообщении.

Создана вредоносная программа, которая удаляет сама себя после хищения данных
До этого стало известно, что Apple пропустила вредоносное ПО, маскирующееся под безобидный Adobe Flash Player, на компьютеры Mac.
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Происшествия , Apple , МВД , CNN
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