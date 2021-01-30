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В ХМАО обстреляли здание полиции 

Ura.Ru 24 минуты назад
Здание полиции обстреляли в Когалыме
Фото: РИА Новости
В городе Когалым в ХМАО пьяный мужчина обстрелял из охотничьего ружья отдел полиции. При попытке задержания он открыл стрельбу по правоохранителям и был ранен ответным огнем.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Шевроле-Нива подъехал к зданию отдела полиции ОМВД России по городу Когалым, где произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья 12 калибра по окнам здания полиции», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Кроме того, мужчина выпустил несколько патронов по стоящему рядом зданию банка.
Сотрудники полиции попытались задержать стрелявшего. Однако он открыл по ним огонь. В ответ силовикам пришлось применить табельное оружие и ранить мужчину. В настоящее время он госпитализирован.
СУ СК по ХМАО возбудил в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи выясняют все детали произошедшего.
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Происшествия , СКР
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