Здание полиции обстреляли в Когалыме

В городе Когалым в ХМАО пьяный мужчина обстрелял из охотничьего ружья отдел полиции. При попытке задержания он открыл стрельбу по правоохранителям и был ранен ответным огнем.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Шевроле-Нива подъехал к зданию отдела полиции ОМВД России по городу Когалым, где произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья 12 калибра по окнам здания полиции», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Кроме того, мужчина выпустил несколько патронов по стоящему рядом зданию банка.

Сотрудники полиции попытались задержать стрелявшего. Однако он открыл по ним огонь. В ответ силовикам пришлось применить табельное оружие и ранить мужчину. В настоящее время он госпитализирован.

СУ СК по ХМАО возбудил в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи выясняют все детали произошедшего.