Жители Красноярска массово отравились питьевой водой

В Красноярске началась проверка информации об отравлениях жителей Октябрьского района города питьевой водой. Проверку ведет прокуратура и специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что жители улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной жаловались на воду, которая имела странный вкус и горечь. У горожан наблюдались симптомы тяжелого отравления. Также сообщается, что перед этим жителям отключали холодную воду.
Компания «Краском», которая занимается водоснабжением, пока никак не прокомментировала случившееся.