Жители Красноярска массово отравились питьевой водой

Ранее сообщалось о том, что жители улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной жаловались на воду, которая имела странный вкус и горечь. У горожан наблюдались симптомы тяжелого отравления. Также сообщается, что перед этим жителям отключали холодную воду.

Компания «Краском», которая занимается водоснабжением, пока никак не прокомментировала случившееся.