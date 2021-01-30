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Жители Красноярска отравились питьевой водой 

BFM.RU и ещё 3 30 января 2021
Жители Красноярска массово отравились питьевой водой
Фото: РИА Новости
В Красноярске началась проверка информации об отравлениях жителей Октябрьского района города питьевой водой. Проверку ведет прокуратура и специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что жители улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной жаловались на воду, которая имела странный вкус и горечь. У горожан наблюдались симптомы тяжелого отравления. Также сообщается, что перед этим жителям отключали холодную воду.
Компания «Краском», которая занимается водоснабжением, пока никак не прокомментировала случившееся.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Волгоградская Область , Красноярск , Красноярский Край
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