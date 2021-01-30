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Москва

Выявлены новые эпизоды мошенничества в деле об обмане пенсионеров с акциями «Соли Руси» 

ТАСС 58 минут назад
Пенсионеров обманули с акциями «Соли Руси»
Фото: depositphotos.com
Полиция Москвы выявила новые эпизоды мошенничества в деле об обмане пенсионеров с акциями ПАО "Соль Руси", сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"Выявлены еще пять эпизодов мошенничества в деле "Соли Руси", ущерб по ним составляет около 7,5 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что московские полицейские возбудили уголовное дело об обмане пенсионеров более чем на 13,3 млн рублей с вложениями в акции компании ПАО "Соль Руси". Неустановленные фигуранты сообщили пожилым людям о якобы строительстве компанией "Соль Руси" завода по производству каменной соли на Белбажском месторождении в Нижегородской области за счет привлеченных денежных средств и предложили приобрести его акции с возможностью извлечения прибыли от 18% годовых и обратным выкупом.
С октября 2016 по август 2018 года в комплексе "Город столиц" на Пресненской набережной и в административном здании на Большой Ордынке были заключены договоры по меньшей мере с 9 пенсионерами на покупку акций на суммы от 150 тыс. до 5,5 млн рублей. Полученные деньги были похищены. Ущерб превысил 13,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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