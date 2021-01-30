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Москва

Момент крушения украинского сухогруза у берегов Турции попал на видео 

Украина.ру 18 минут назад
Крушение сухогруза с россиянами попало на видео
Фото: © CC0, Pixabay
На кадрах видно, как судно качается на волнах, после чего переламывается, и моряки начинают активно вести переговоры.
Сухогруз Arvin выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня 17 января. На борту находились 12 членов экипажа: двое из них граждане России, остальные — украинцы. Шесть моряков, спасенных после крушения, находятся в удовлетворительном состоянии.
Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.
Причинами случившегося назвали плохие погодные условия.
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Происшествия , Болгария , Грузия , Турция
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