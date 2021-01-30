Крушение сухогруза с россиянами попало на видео

Все новости на карте

На кадрах видно, как судно качается на волнах, после чего переламывается, и моряки начинают активно вести переговоры.

Сухогруз Arvin выполнял рейс из Грузии Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня 17 января. На борту находились 12 членов экипажа: двое из них граждане России, остальные — украинцы. Шесть моряков, спасенных после крушения, находятся в удовлетворительном состоянии.

Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.

Причинами случившегося назвали плохие погодные условия.