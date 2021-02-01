В московском аэропорту задержали вора в законе Болгара 

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В московском аэропорту Домодедово задержали известного вора в законе Григория Карамалака по прозвищу «Болгар». Об этом сообщает Telegram -канал «112».

По информации канала, его разыскивал Интерпол за преступления, совершенные на территории Молдовы. Его обвиняют в вымогательстве, трех покушениях на убийство, шантаже. Всего в отношении Карамалака возбуждено 16 уголовных дел.

В 1998 году «Болгар» сбежал в Россию, где получил статус беженца. Карамалак в 2008 году получил гражданство России.