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В московском аэропорту задержали вора в законе Болгара 

Lenta.ru и ещё 2 9 минут назад
В московском аэропорту задержали вора в законе Болгара
Фото: Григорий Карамалак / Facebook
В московском аэропорту Домодедово задержали известного вора в законе Григория Карамалака по прозвищу «Болгар». Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, его разыскивал Интерпол за преступления, совершенные на территории Молдовы. Его обвиняют в вымогательстве, трех покушениях на убийство, шантаже. Всего в отношении Карамалака возбуждено 16 уголовных дел.
В 1998 году «Болгар» сбежал в Россию, где получил статус беженца. Карамалак в 2008 году получил гражданство России.
В октябре прошлого года в Москве задержали участника организованной преступной группировки (ОПГ) вора в законе Шишкана по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях. Задержанного зовут Олег Соковиков, ему предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц и участии в преступном сообществе. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте. Шишкана обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.
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Происшествия , Криминал , Воры в законе , Громкие уголовные дела , Татьяна Сидорова , Олег Соковиков , Аэропорт Домодедово , Интерпол , Грузия , Домодедово , Донецк , Красноярск , Красноярский Край , Минск , Москва , Московская область , Тбилиси , Химки
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