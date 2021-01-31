В Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 

Петербурге райсуды арестовали семерых участников несогласованных акций на сроки от двух до десяти суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Наказания назначили по статье КоАП о "Нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Некоторым нарушителям выписывают также административные штрафы.

Кроме того, СУ СК по Петербургу открыл уголовное дело о применении силы против представителей власти. Нападение неизвестных на силовиков произошло во время несогласованной акции на Сенной площади.

В воскресенье в Москве Петербурге и других городах России состоялись несанкционированные акции протеста.

На минувшей неделе, 23 января, в стране также прошли подобные незаконные мероприятия, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.

МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.

Полиция также указывала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии: его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.