Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы 

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ЧП в Москве : в промзоне Тушино загорелся топливозаправщик. Слышны взрывы баллонов, существует высокая угроза взрыва, который может привести к масштабным разрушениям. К месту пожара направлены три пожарных вертолёта. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе Южное Тушино в Москве.

В МЧС сообщили, что топливозаправщик вспыхнул в Походном проезде, 24, где располагается промзона.

Вместе с заправщиком загорелось соседнее здание. Данных о пострадавших пока нет.

Сейчас на месте ЧП слышны взрывы баллонов, над промзоной поднимается густой черный дым. Источники сообщают, что обстановка серьезная: не исключена угроза взрыва, что приведет к масштабным разрушениям. На место стягивается группировка МЧС, прибыло руководство столичного главка. Для тушения задействованы три вертолета.

Чтобы не допустить взрыва, пожарные работают максимально осторожно. Очевидцы опубликовали видео с места ЧП.