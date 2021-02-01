Раненый подросток с пистолетом сбежал из больницы в Москве

31 января в одну из московских больниц на такси приехал 13-летний мальчик. Дежурный врач диагностировал у подростка огнестрельное ранение.

Впоследствии ребенок сбежал из медицинского учреждения. Врач объяснил стражам порядка, что при себе у школьника был травматический пистолет. Стражи порядка задержали мальчика по дороге из больницы. Он раскрыл полицейским обстоятельства произошедшего.

С его слов, он вместе с другом гулял в подмосковном Красногорске. На заброшенной территории за рекой Банька они нашли пистолет, однако не травматический, как говорил врач, а пневматический. Дети начали стрелять по банкам. В итоге пуля попала в стену, а после рикошетом — в палец одного из подростков.

Несовершеннолетние вызвали такси и поехали в платную больницу. Однако там пулю извлечь не удалось. Школьников отправили в городскую поликлинику на операцию.

В государственной больнице раненному ребенку сообщили о необходимости присутствия законного представителя, однако, судя по всему, подросток не хотел рассказывать о своих приключениях родителям — он принял решение сбежать.