Пилотов самолета ослепили лазером при посадке во Внуково

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Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного Москву . Инцидент произошел при посадке авиалайнера во Внуково , передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Пилоты доложили, что их ослепили зеленым лазером, около 23.00 при заходе на посадку в аэропорту Внуково.

На полете и посадке самолета произошедшее не сказалось. Предположительно, источник излучения находился со стороны Москвы.

Ранее неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково в Петербурге.