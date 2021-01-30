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Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке во Внуково 

Газета.Ru 33 минуты назад
Пилотов самолета ослепили лазером при посадке во Внуково
Фото: depositphotos.com
Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву. Инцидент произошел при посадке авиалайнера во Внуково, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Пилоты доложили, что их ослепили зеленым лазером, около 23.00 при заходе на посадку в аэропорту Внуково.
На полете и посадке самолета произошедшее не сказалось. Предположительно, источник излучения находился со стороны Москвы.
Ранее неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково в Петербурге.
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Происшествия , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС
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