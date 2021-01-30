Стали известны подробности трагедии в Балашихе , где после семейной ссоры муж выгнал жену на балкон, облил бензином и поджёг. Канистра взорвалась, оба супруга сейчас в больнице с серьезными ожогами. Новые данные сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковный главк МВД

«В ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел в квартире на улице Дмитриева. Канистра с бензином во время инцидента взорвалась. Пострадала не только женщина, но и ее обидчик. Обоих отвезли в больницу с серьёзными ожогами.

МЧС отметили, что «хлопок бензино-воздушной смеси произошёл на балконе» квартиры. Разрушений и пожара не было.

СМИ сообщают, ссылаясь на соседей, что у супружеской четы регулярно возникали конфликты. Ситуация усугублялась в выходные дни: глава семейства проявлял агрессию к жене и ей приходилось уезжать к родственникам.

В квартире также прописана взрослая дочь. В момент инцидента её не было дома.