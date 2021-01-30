Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Стали известны подробности трагедии в Балашихе 

Майк Габриелян 40 минут назад
Стали известны подробности трагедии в Балашихе, где после семейной ссоры муж выгнал жену на балкон, облил бензином и поджёг. Канистра взорвалась, оба супруга сейчас в больнице с серьезными ожогами. Новые данные сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подмосковный главк МВД.

«В ходе семейного конфликта супружеской пары мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел в квартире на улице Дмитриева. Канистра с бензином во время инцидента взорвалась. Пострадала не только женщина, но и ее обидчик. Обоих отвезли в больницу с серьёзными ожогами.
Мужчина поджег свою жену в Балашихе
В МЧС отметили, что «хлопок бензино-воздушной смеси произошёл на балконе» квартиры. Разрушений и пожара не было.
СМИ сообщают, ссылаясь на соседей, что у супружеской четы регулярно возникали конфликты. Ситуация усугублялась в выходные дни: глава семейства проявлял агрессию к жене и ей приходилось уезжать к родственникам.
В квартире также прописана взрослая дочь. В момент инцидента её не было дома.
Ранее «Рамблер» сообщал, что похожая история произошла в Башкирии. Житель села Инзер приехал к жене мириться после ссоры, но в итоге сжег её дом.
Комментарии 15
Происшествия , Видео , МЧС , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение