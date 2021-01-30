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В Петербурге вор-альпинист обокрал квартиры на 20 миллионов рублей 

Газета.Ru 57 минут назад
В Петербурге вор-альпинист обокрал квартиры на 20 миллионов рублей
Фото: РИА Новости
В Петербурге вор-альпинист совершил как минимум 15 краж на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.
38-летний местный житель был задержан 21 января. Отмечается, что ранее судимый мужчина также находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу.
Кражи были совершены с февраля 2020 года по январь 2021 года. Как привило злоумышленник за день обворовал сразу несколько квартир, расположенных по одному адресу.
Полицейские установили, что мужчина действовал по одному и тому же сценарию в разных районах города. Он забирался на многоэтажные дома с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты.
В результате житель Петербурга украл денежные средства в различной валюте, портативную технику, ювелирные украшения, дорогие часы и банковские карты. Единожды вор похитил травматический пистолет с патронами.
Ранее сообщалось, что из квартиры москвички украли часы за несколько миллионов рублей.
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