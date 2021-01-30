В Петербурге вор-альпинист обокрал квартиры на 20 миллионов рублей 

Петербурге вор-альпинист совершил как минимум 15 краж на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и области.

38-летний местный житель был задержан 21 января. Отмечается, что ранее судимый мужчина также находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу.

Кражи были совершены с февраля 2020 года по январь 2021 года. Как привило злоумышленник за день обворовал сразу несколько квартир, расположенных по одному адресу.

Полицейские установили, что мужчина действовал по одному и тому же сценарию в разных районах города. Он забирался на многоэтажные дома с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты.

В результате житель Петербурга украл денежные средства в различной валюте, портативную технику, ювелирные украшения, дорогие часы и банковские карты. Единожды вор похитил травматический пистолет с патронами.

Ранее сообщалось, что из квартиры москвички украли часы за несколько миллионов рублей.