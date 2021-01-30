Вор-альпинист обокрал квартиры на миллионы рублей

Вор-альпинист совершил как минимум 15 краж на общую сумму 20 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

38-летний мужчина осуществлял преступную деятельность с февраля 2020 года по январь текущего года. Нередко петербуржец за один раз покушался сразу на несколько квартир. Так, в доме на Краснопутиловской он за один день обчистил три квартиры, а в доме на Выборгском шоссе — два жилых помещения.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина забирался на многоэтажные дома с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты. Охотнее всего он брал валюту, украшения и портативную технику.

Злоумышленник находился в федеральном розыске как скрывающийся от суда за кражу.