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Вор-альпинист в Петербурге обчистил 15 квартир на 20 млн рублей 

Мир24 и ещё 2 59 минут назад
Вор-альпинист обокрал квартиры на миллионы рублей
Фото: РИА Новости
Вор-альпинист совершил как минимум 15 краж на общую сумму 20 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
38-летний мужчина осуществлял преступную деятельность с февраля 2020 года по январь текущего года. Нередко петербуржец за один раз покушался сразу на несколько квартир. Так, в доме на Краснопутиловской он за один день обчистил три квартиры, а в доме на Выборгском шоссе — два жилых помещения.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что мужчина забирался на многоэтажные дома с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты. Охотнее всего он брал валюту, украшения и портативную технику.
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