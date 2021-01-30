Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Приморье уничтожат почти 400 килограммов красной икры 

Primpress и ещё 1 30 января 2021
В Приморье уничтожат сотни килограммов красной икры
Фото: РИА Новости
Во Владивостоке выявлено около 400 кг лососевой икры без маркировки и документов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
30 ноября 2020 года на пришвартованном в районе мыса Назимова судне в результате оперативно-разыскного мероприятия были обнаружены и изъяты 14 кубоконтейнеров предположительно с икрой рыб лососевых пород. Их общий вес составил 393,3 кг. Маркировки и ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали. Груз предназначался для перевозки и передачи третьим лицам.
Составленные в отношении физического лица, принявшего на борт грузового судна обозначенный выше груз, материалы дела об административном правонарушении были направлены на рассмотрение ведомства.
В отношении перевозчика за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животного происхождения ведомством возбуждено административное производство по статье «Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов».
Нарушителю назначен административный штраф.
Постановление в отношении нарушителя 28 января текущего года вступило в законную силу.
Видео дня. Блогер прокатился на лыжном курорте в стрингах
Primpress: последние новости
Суд вынес решение владивостокцам, которые заставляли девушек работать проститутками Суд вынес решение владивостокцам, которые заставляли девушек работать проститутками Будет суд: во Владивостоке найден виновник падения бетонной плиты на автомобиль после ледяного дождя Будет суд: во Владивостоке найден виновник падения бетонной плиты на автомобиль после ледяного дождя От многотысячного штрафа до тюрьмы: митинговавших во Владивостоке накажут От многотысячного штрафа до тюрьмы: митинговавших во Владивостоке накажут
Комментарии 24
Происшествия , Россельхознадзор , Аргентина , Владивосток , Вьетнам , Египет , Индия , Китай , Бирма , Пакистан , Приморский Край , Сахалинская Область , Таиланд , Турция , Филиппины , Эквадор , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
01:21
Танец Бритни Спирс в откровенном наряде сняли на видео
Шоу-бизнес
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
00:49
Водитель разозлил амурского тигра и снял его на видео
Общество
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
00:35
Водитель маршрутки подрался со школьником и попал на видео
Происшествия
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
00:44
Крупные пауки заполонили дом женщины и попали на видео
В мире
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
00:12
Россиянка скатилась с горы в Сочи с бокалом шампанского и попала на видео
Общество
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
00:23
Драку бойцов ММА после боя на ринге сняли на видео
Происшествия
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
00:34
Тройное ДТП со скорой помощью попало на видео
Происшествия
Разгон протестующих в Париже попал на видео
01:54
Разгон протестующих в Париже попал на видео
Происшествия
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза с россиянами в Черном море попал на видео
Происшествия
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
01:05
Таксистка высадила ехавших с похорон пассажиров посреди трассы и попала на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение