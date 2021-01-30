В Приморье уничтожат сотни килограммов красной икры

Во Владивостоке выявлено около 400 кг лососевой икры без маркировки и документов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
30 ноября 2020 года на пришвартованном в районе мыса Назимова судне в результате оперативно-разыскного мероприятия были обнаружены и изъяты 14 кубоконтейнеров предположительно с икрой рыб лососевых пород. Их общий вес составил 393,3 кг. Маркировки и ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали. Груз предназначался для перевозки и передачи третьим лицам.
Составленные в отношении физического лица, принявшего на борт грузового судна обозначенный выше груз, материалы дела об административном правонарушении были направлены на рассмотрение ведомства.
В отношении перевозчика за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животного происхождения ведомством возбуждено административное производство по статье «Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов».
Нарушителю назначен административный штраф.
Постановление в отношении нарушителя 28 января текущего года вступило в законную силу.