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Власти Вануату задержали экипаж российской яхты 

РИА Новости 14 минут назад
Власти Вануату задержали экипаж российской яхты
Фото: РИА Новости
Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
По информации правоохранителей, две китайские лодки были задержаны патрульным катером 19 января по подозрению в незаконной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу патруль также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль. Три находившихся на борту россиянина были задержаны.
В настоящее время задержанные россияне находятся на карантине, позже их допросят.
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Происшествия , France-Presse , Вануату
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