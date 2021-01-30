Власти Вануату задержали экипаж российской яхты 

Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, две китайские лодки были задержаны патрульным катером 19 января по подозрению в незаконной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу патруль также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль. Три находившихся на борту россиянина были задержаны.

В настоящее время задержанные россияне находятся на карантине, позже их допросят.