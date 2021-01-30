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Москва

Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку 

ТАСС и ещё 1 34 минуты назад
Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты
Фото: Reuters
Полиция Вануату задержала и направила в карантин экипаж российской яхты "Милонга", совершавшей кругосветное путешествие. Об этом в ТАСС сообщили в субботу в посольстве РФ в Австралии.
По данным дипмиссии, российская яхта "Милонга" с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды Вануату 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Береговая охрана сопроводила судно в порт столицы республики Порт-Вилы, поскольку экипаж яхты не предупредил власти Вануату о своем намерении. Троих россиян, бывших на борту, задержали и направили в карантин.
В посольстве отметили, что российским гражданам была оказана необходимая консульская помощь, а власти государства обеспечили пополнение запасов пресной воды и топлива. Экипаж яхты пока остается в карантине, однако сотрудники дипломатической миссии активно работают с властями Вануату, и рассчитывают в ближайшее время получить для российского судна разрешение покинуть порт.
Республика Вануату закрыла свои морские и сухопутные границы в марте прошлого года на фоне пандемии. В настоящий момент государство считается полностью свободным от коронавируса и на его территории пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Единственный пациент, заразившийся коронавирусом, был выявлен медиками в ноябре в пограничном изоляторе.
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Происшествия , Австралия , Вануату
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