Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В МЧС сообщили об угрозе схода лавин в горах Крыма 

ТАСС 2 часа назад
В МЧС сообщили об угрозе схода лавин в горах Крыма
Фото: РИА Новости
Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма в субботу и воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно", — говорится в сообщении со ссылкой на штормовое предупреждение регионального Гидрометцентра.

В ведомстве рекомендовали ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.

"Находясь в предгорных районах, следите за изменениями погоды. Жителям ЮБК по возможности ограничить использование канатной дороги", — отмечается в сообщении.

В пятницу популярная у туристов канатная дорога Мисхор — Ай-Петри приостановила работу из-за непогоды. При этом ее руководство планировало возобновить доставку туристов на плато в субботу, 30 января.
ГУ МЧС по Крыму 26 января распространило штормовое предупреждение о резком похолодании на 8-10 градусов. С четверга по субботу на полуострове прогнозировались снег и ветер до 25 м/с. В Симферополе утром в пятницу наблюдался снегопад, в субботу небольшой дождь.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
ТАСС: последние новости
На востоке Кубы разбился вертолет На востоке Кубы разбился вертолет Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку В Москве задержали председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова В Москве задержали председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова
Комментарии
Происшествия , МЧС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение