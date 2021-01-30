В МЧС сообщили об угрозе схода лавин в горах Крыма 

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Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма в субботу и воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно", — говорится в сообщении со ссылкой на штормовое предупреждение регионального Гидрометцентра.

В ведомстве рекомендовали ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.

"Находясь в предгорных районах, следите за изменениями погоды. Жителям ЮБК по возможности ограничить использование канатной дороги", — отмечается в сообщении.

В пятницу популярная у туристов канатная дорога Мисхор — Ай-Петри приостановила работу из-за непогоды. При этом ее руководство планировало возобновить доставку туристов на плато в субботу, 30 января.