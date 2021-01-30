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Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона 

РИА Новости 24 минуты назад
Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона
Фото: Instagram
Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram.
Трагедия, по ее словам, произошла еще 10 января.

"Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", — написала Сосновская.

Сына Сосновской пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло.
Блогерша предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку они не знают, насколько это опасно.
Ранее стало известно, житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели. Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.
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