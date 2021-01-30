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Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова 

РИА Новости 11 минут назад
Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
Фото: public domain
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году.
Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.
Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение.

"Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", — написал пользователь Code Name Verity.

"Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", — заявил Hisword.

"Почему они (погибшие. — прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" — привела свои аргументы lauramcmahon.

"Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" — задалась вопросом Michelle389.

"Если вы знаете факты, то (понимаете. — прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", — выразил мнение Dragon_7.

Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.
Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.
Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.
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Комментарии
Происшествия , Перевал Дятлова , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ , Daily Mail , Цюрих , Швейцария
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