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В Москве арестован экс-руководитель строившей стадионы к ЧМ компании 

runews24.ru 37 минут назад
В Москве арестовали экс-главу строившей стадионы к чемпионату мира компании
Фото: РИА Новости
В столице арестовали Олега Галая, бывшего руководителя автономной некоммерческой организации «Арена-2018», строившей и реконструировавшей футбольные стадионы к ЧМ-2018. Об аресте ходатайствовали следователи главного СУ СКР.
Олег Галай и два его предполагаемых сообщника обвиняются в хищении многомиллионных денежных средств, сообщил источник «Коммерсанта». Суд постановил отправить его в СИЗО до 25 марта.
Организация «Арена-2018» появилась в 2012 году, единственным учредителем предприятия является Минспорт. Организация занималась возведением и реконструкцией стадионов для проведения ЧМ-2018 в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи, а также объектов для Универсиады в Казани. На это были выделены миллиарды рублей.
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Олег Галай является одним из основных фигурантов расследования, которое связано с хищением либо растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
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Происшествия , Минспорта , СКР , ФСИН , Волгоград , Волгоградская Область , Екатеринбург , Казань , Калининград , Калининградская Область , Краснодарский Край , Москва , Нижегородская Область , Нижний Новгород , Республика Мордовия , Республика Татарстан , Самара , Самарская Область , Саранск , Свердловская Область , Сочи
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