В Москве арестовали экс-главу строившей стадионы к чемпионату мира компании

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В столице арестовали Олега Галая, бывшего руководителя автономной некоммерческой организации «Арена-2018», строившей и реконструировавшей футбольные стадионы к ЧМ-2018. Об аресте ходатайствовали следователи главного СУ СКР

Олег Галай и два его предполагаемых сообщника обвиняются в хищении многомиллионных денежных средств, сообщил источник «Коммерсанта». Суд постановил отправить его в СИЗО до 25 марта.

Организация «Арена-2018» появилась в 2012 году, единственным учредителем предприятия является Минспорт . Организация занималась возведением и реконструкцией стадионов для проведения ЧМ-2018 в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи, а также объектов для Универсиады в Казани. На это были выделены миллиарды рублей.

Олег Галай является одним из основных фигурантов расследования, которое связано с хищением либо растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).