СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой 

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сказала представитель ведомства.