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СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
СК возбудил дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Самарой, в котором погибли 10 человек, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение об аварии поступило в 19.20 (18.20 мск), столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. Авария произошла на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района. СУСК по региону сообщило, что в аварии погибли 10 человек, еще 14 пострадали. По последним данным правительства региона, в ДТП погибли 10 человек, 15 человек пострадали.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сказала представитель ведомства.

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Происшествия , СКР , Самара , Самарская Область
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