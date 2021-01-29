В Москве задержали председателя правления МСП Банка Голованова

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Правоохранительные органы задержали в Москве председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительные органы задержали в Москве Голованова Дмитрия Ярославича, с ним ведутся следственные действия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", — сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил детали уголовного дела, в рамках которого допрашивается банкир. Санкция инкриминируемой Голованову статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В свою очередь в пресс-службе МСП Банка от комментариев воздержались. Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.