Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Белоруссии гражданина Литвы подозревают в хищении 154 тракторов 

РИА Новости 1 час назад
Гражданина Литвы заподозрили в хищении 154 тракторов
Фото: РИА Новости
Гражданина Литвы в Белоруссии подозревают в хищении 154 тракторов на 2,3 миллиона евро, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили гражданина Литвы — руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО "МТЗ" ("Минский тракторный завод" — ред.), подозреваемого в хищении 154 тракторов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

Там отмечается, что в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке на адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО "МТЗ". "Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами — с "Минским тракторным заводом" не рассчитался", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что генеральная прокуратура Белоруссии в отношении названного гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, речь идет о сумме 2,3 миллиона евро.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Происшествия , МВД , Литва , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение