Гражданина Литвы заподозрили в хищении 154 тракторов

Гражданина Литвы Белоруссии подозревают в хищении 154 тракторов на 2,3 миллиона евро, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили гражданина Литвы — руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО "МТЗ" ("Минский тракторный завод" — ред.), подозреваемого в хищении 154 тракторов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

Там отмечается, что в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке на адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО "МТЗ". "Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами — с "Минским тракторным заводом" не рассчитался", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что генеральная прокуратура Белоруссии в отношении названного гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, речь идет о сумме 2,3 миллиона евро.