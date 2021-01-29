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Москва

Басманный суд Москвы арестовал главаря «театральной мафии» 

Говорит Москва 1 час назад
Басманный суд Москвы арестовал главаря «театральной мафии»
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы арестовал главаря «театральной мафии». По предварительной оценке, ущерб от действия ОПГ составил более миллиарда рублей.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская, Алексей Куринов пробудет в СИЗО до 28 марта. Мужчина обвиняется по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что руководство Мариинского театра обнаружило клон своего официального сайта. Позже выяснилось, что злоумышленники в интернете продавали билеты в Большой театр, Мариинку, на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и в концертный зал имени Чайковского. В частности, билет в Большой театр на балет «Щелкунчик» при официальной максимальной стоимости в 20 тысяч рублей злоумышленники готовы были уступить за 600 тысяч.
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Происшествия , ФСИН , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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