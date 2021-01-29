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В Нижнем Новгороде сбившему детей сыну генерала дали восемь лет колонии 

РИА Новости и ещё 4 12 часов назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в ДТП с группой школьников в Нижнем Новгороде, приговорили к 8 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемый — Виктор Пильганов — сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что государственный обвинитель запросил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима. Виновным себя подсудимый не признал.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, осуждённый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 5 миллионов рублей.
Следствие и суд установили, что 7 декабря 2019 года водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников, шедших в театр. В результате ДТП пострадали трое взрослых и 9 школьников в возрасте 15 лет. Все дети были доставлены в больницу, трем из них сделали операции. Одному из подростков причинен тяжкий вред здоровью. Две учительницы и мама одной из школьниц, сопровождавшие детей, также были госпитализированы, одна из женщин от полученных травм скончалась.
Водитель Toyota отказался от медосвидетельствования, впоследствии было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения). Восьмого декабря он был задержан и помещен под стражу, срок содержания в СИЗО неоднократно продлевался.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , РИА Новости , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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