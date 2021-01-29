Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Юристы рассказали, изменит ли суд приговор срочнику Шамсутдинову 

Газета.Ru 50 минут назад
Отец погибшего срочника назвал Шамсутдинова хладнокровным убийцей
Фото: Газета.Ru
Суду вновь придется рассмотреть дело срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году восьмерых сослуживцев. Потерпевшая сторона обжаловала вынесенный молодому человеку приговор — 24,5 года колонии строгого режима. Родственники погибших требуют для него пожизненного заключения. Адвокат Шамсутдинова, напротив, ходатайствует о смягчении наказания. Юристы в беседе с "Газетой.Ru" предположили, на чью сторону встанет суд.
Потерпевшие по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году восьмерых сослуживцев, намерены добиваться для него ужесточения наказания. Родственники уже обжаловали приговор, сообщил РИА «Новости» их адвокат Сергей Грицко.
Он отметил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул юрист.
Напомним, 21 января 2021 года Рамиль Шамсутдинов был осужден на 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, также он обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию — суммарно 9,8 млн рублей.

«Приговор слишком мягкий. Какое ему снисхождение? Он заслуживает только пожизненного лишения свободы. Искалечил двоих и забрал жизни у восьмерых. Он хладнокровный убийца», — заявлял «Газете.Ru» отец одного из попавших под обстрел Шамсутдинова Сергей Шпак.

Солидарен с ним Владимир Никишин, чей сын погиб в результате расстрела.

«Для таких должно быть пожизненное заключение. Он даже свой призыв расстрелял, с которым призывался из одной области, и добивал раненых. Это такой человек. Но и Министерство обороны должно принимать меры, чтобы такого не было. Ведь это произошло в армии. Должна быть защита и офицеров, и солдат», — сказал мужчина порталу «Вести22», добавив, что его сыну оставалось служить всего пять часов — после смены караула ему нужно было лишь собраться и сесть в поезд до дома.


Отец еще одного погибшего срочника Сергей Куропов сообщил порталу «Толк», что его семья также во что бы то ни стало будет добиваться пожизненного срока для Шамсутдинова. Об этом же порталу 161.ru сообщила и мать другого срочника Мария Богомолова. Ее сын погиб за три недели до возвращения домой: «Шамсутдинов — убийца, который не заслуживает ни понимания, ни прощения, ни снисхождения».

Мягким решение суда сочла и Анна Евсеева, вдова одного из застреленных офицеров. «Шамсутдинов должен понести соразмерное наказание. Решение суда слишком мягкое», — заявила она порталу ZabNews. Женщина отметила, что у ее погибшего мужа осталась малолетняя дочь, которую ей теперь приходится воспитывать в одиночестве.
Срочник Александр Эрлих, который чудом остался жив, также признался «Толку», что желает Рамилю Шамсутдинову пожизненного заключения.
Вместе с тем днем ранее, 28 января, защита Шамсутдинова тоже подала апелляционную жалобу на приговор.

«Сегодня мы подали жалобу, в которой отмечаем, что приговор Второго восточного военного суда считаем несправедливым, так как он излишне суровый, — отмечал адвокат Равиль Тугушев. — По сути, назначенное наказание — почти такое, какое просило Гособвинение: 24,5 года лишения свободы. При том, что присяжные признали Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия».

Глава юркомпании AVG Legal Алексей Гавришев объяснил «Газете.Ru», что, учитывая все обстоятельства дела, можно с уверенность сказать, что апелляционная жалоба потерпевшей стороны об ужесточении наказания Шамсутдинову не будет удовлетворена.

«В частности, на это влияет психологическое состояние Рамиля в момент совершения преступления. Назначенные 24,5 года лишения свободы и так являются суровым наказанием, но и при возможном снижении срока суд безусловно будет учитывать позицию потерпевших, оценивая обстоятельства в их совокупности», — сказал юрист.

По его мнению, есть основания полагать, что с большей вероятностью суд примет доводы стороны защиты Шамсутдинова и смягчит приговор до 18-20 лет лишения свободы.
Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина согласилась с Гавришевым. «Наличие смягчающих обстоятельств в уголовном деле Рамиля действительно дает полное право на пересмотр приговора, как минимум суд не вправе отказать в принятии данной жалобы», — заявила она «Газете.Ru».
Мухамедшина также сослалась на негласную концепцию гуманизации законодательства, действующую в России. Учитывая ее, суд может встать на сторону Шамсутдинова. «Тем не менее говорить однозначно пока что нельзя — как показывает статистика, в уголовных коллегиях судов чаще все равно наблюдается обвинительный уклон», — заключила адвокат.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Газета.Ru: последние новости
Юрист: надо добиваться наказания для врачей, заразивших в Приамурье детей гепатитом Юрист: надо добиваться наказания для врачей, заразивших в Приамурье детей гепатитом Минобороны КНР: "независимость Тайваня" означает войну Минобороны КНР: "независимость Тайваня" означает войну В Минздраве назвали сроки отступления пандемии коронавируса В Минздраве назвали сроки отступления пандемии коронавируса
Комментарии 2
Происшествия , Статьи , Александр Эрлих , Мария Богомолова , Сергей Куропов , Сергей Шпак , Рамиль Шамсутдинов , Министерство обороны , ФСИН , Газета.Ru , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение