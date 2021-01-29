Московский майор попался на взятке в 5 млн рублей

Отмечается, что неустановленные лица сообщили жителю столицы, что в отношении него проводится полицейская проверка. Они пообещали свести его с нужным сотрудником, который решит дело за пять миллионов рублей.

Жертва вымогателей обратилась по факту произошедшего в подразделение собственной безопасности ГУВД — дальнейшие договоренности с майором проходили под их контролем.