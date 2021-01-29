Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове
Фото: РИА Новости
Полицейские в Кирове разыскали без вести пропавшего подростка из Москвы, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
Информация о том, что на территории города Кирова может находиться 15-летний подросток, который 20 января ушел из дома в Москве, поступила в Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области 28 января. Школьник был объявлен в федеральный розыск.

"Сотрудники уголовного розыска приступили к поисковым мероприятиям, ориентировка была доведена до всех служб, территориальных отделов полиции. Огромный вклад был внесен кировскими волонтерами. Некоторое время спустя мальчика обнаружили в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", — говорится в сообщении.

После того как школьника опросили, он был помещен в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Информацию о найденном подростке передали сотрудникам МВД Москвы.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Происшествия , МВД , Киров , Кировская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
01:40
Школьница потратила 59 миллионов на пластические операции
Общество Азия
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение