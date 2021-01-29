Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове 

"Сотрудники уголовного розыска приступили к поисковым мероприятиям, ориентировка была доведена до всех служб, территориальных отделов полиции. Огромный вклад был внесен кировскими волонтерами. Некоторое время спустя мальчика обнаружили в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", — говорится в сообщении.