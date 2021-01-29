Пропавшего подростка из Москвы нашли в Кирове 

Полицейские в Кирове разыскали без вести пропавшего подростка из Москвы, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
Информация о том, что на территории города Кирова может находиться 15-летний подросток, который 20 января ушел из дома в Москве, поступила в Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области 28 января. Школьник был объявлен в федеральный розыск.
"Сотрудники уголовного розыска приступили к поисковым мероприятиям, ориентировка была доведена до всех служб, территориальных отделов полиции. Огромный вклад был внесен кировскими волонтерами. Некоторое время спустя мальчика обнаружили в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался представиться полицейским не своими данными, но его личность была установлена", — говорится в сообщении.
После того как школьника опросили, он был помещен в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Информацию о найденном подростке передали сотрудникам МВД Москвы.