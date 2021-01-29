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Москва

В Москве осуждена девушка, вымогавшая у Никаса Сафронова 500 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 1 41 минуту назад
Вымогавшую у Сафронова деньги модель осудили в Москве
Фото: ТАСС
Таганский суд Москвы признал виновными в покушении на мошенничество столичную модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в рамках дела, по которому потерпевшим признан художник Никас Сафронов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Рудницкая освобождена в зале суда, а ее подруга получила условный срок.

"Приговором Таганского районного суда Рудницкая Марина Александровна и Морозова Татьяна Васильевна признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 7 месяцев и 1 год и 6 месяцев соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

По ее словам, учитывая время содержания Рудницкой под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года, назначенное ей наказание суд посчитал отбытым, и ее освободили в зале суда. "Назначенное Морозовой наказание признано условным с испытательным сроком на 1,5 года", — добавила собеседница агентства.
По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном телеканале. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тысяч рублей. Рудницкую и Морозову задержали сотрудники полиции с поличным во время передачи денег. Изначально следствие инкриминировало им вымогательство. В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на мошенничество в крупном размере.
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Комментарии
Происшествия , Никас Сафронов , Татьяна Морозова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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